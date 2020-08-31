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У Нідерландах починається черговий блок судових слухань у справі МН17

Також буде розглянуте питання додаткового розслідування, про що просив захист одного з чотирьох обвинувачених
Слухання під назвою "Блок ІІІ - А" триватимуть протягом тижня до 4 вересня. Захист родичів жертв катастрофи отримає можливість звернення до суду, щоб відповісти на запитання щодо можливих вимог про відшкодування збитків.
У Нідерландах починається черговий блок судових слухань у справі МН17 Фото:Twitter

У Нідерландах 31 серпня починається черговий блок судових слухань у справі збитого над Донбасом літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті суду.

Слухання під назвою "Блок ІІІ - А" триватимуть протягом тижня до 4 вересня. Захист родичів жертв катастрофи отримає можливість звернення до суду, щоб відповісти на запитання щодо можливих вимог про відшкодування збитків.

Також буде розглянуте питання додаткового розслідування, про що просив захист одного з чотирьох обвинувачених.

Під час слухання у липні захист обвинуваченого у справі росіянина Олега Пулатова отримав від суду дозвіл оглянути уламки авіалайнера.

Слухання, які і раніше, відбуватиметься в судовому комплексі Схіпхол поблизу Амстердама. Процес проходить за відсутності обвинувачених - трьох громадян Росії і одного українця - Ігоря Гіркіна (Стрелкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова і Леоніда Харченка.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

Читайте також: Справа МН17: стало відомо, за якими статтями Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії

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31 08 2020 10:36
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