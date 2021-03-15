Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Нідерландах поліція розігнала антикарантинний протест

Влада встановила ліміт в 200 осіб для протесту в районі Малівельд
Поліція Нідерландів у неділю використала в Гаазі водомет для розгону антиурядових демонстрантів, які виступають проти коронавірусних обмежень.
У Нідерландах поліція розігнала антикарантинний протест Демонстрація в Гаазі / ФОТО: NOS

Про це повідомоляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Близько двох тисяч демонстрантів зібралися в центрі міста на знак протесту проти коронавірусних обмежень і іншої політики уряду. Кінна поліція, спецпризначенці з кийками та собаками втрутились, коли деякі з протестуючих відмовилися розійтися наприкінці демонстрації.

Влада встановила ліміт в 200 осіб для протесту в районі Малівельд біля центрального вокзалу міста і недалеко від парламенту Нідерландів, але поліція заявила, що кількість людей була більшою.

Потяги в місто були зупинені на деякий час, щоб не допустити приєднання до демонстрації більшого числа людей.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція заарештувала кількох людей. Відео, поширене в соціальних мережах, показує, як поліцейські б'ють кийками людину на землі. Поліція заявила, що ця особа напала на них з палицею.

Пізніше поліція повідомила, що був здійснений попереджувальний постріл, коли поліцейські розганяли демонстрантів. У заяві йдеться, що інцидент розслідується.

Раніше до безладів у містах країни призвела нічна комендантська година, введена в січні. У Нідерландах не було комендантської години після нацистської окупації під час Другої світової війни. Очікується, що вона діятиме до кінця березня. Бари і ресторани в країні залишаються закритими, як і другорядні магазини.

Читайте також прем’єр Нідерландів пригрозив кримінальною відповідальністю за "коронавірусні" погроми

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2021 11:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.