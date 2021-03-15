У Нідерландах поліція розігнала антикарантинний протест

Влада встановила ліміт в 200 осіб для протесту в районі Малівельд

Поліція Нідерландів у неділю використала в Гаазі водомет для розгону антиурядових демонстрантів, які виступають проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомоляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Близько двох тисяч демонстрантів зібралися в центрі міста на знак протесту проти коронавірусних обмежень і іншої політики уряду. Кінна поліція, спецпризначенці з кийками та собаками втрутились, коли деякі з протестуючих відмовилися розійтися наприкінці демонстрації.

Влада встановила ліміт в 200 осіб для протесту в районі Малівельд біля центрального вокзалу міста і недалеко від парламенту Нідерландів, але поліція заявила, що кількість людей була більшою.

Потяги в місто були зупинені на деякий час, щоб не допустити приєднання до демонстрації більшого числа людей.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція заарештувала кількох людей. Відео, поширене в соціальних мережах, показує, як поліцейські б'ють кийками людину на землі. Поліція заявила, що ця особа напала на них з палицею.

Пізніше поліція повідомила, що був здійснений попереджувальний постріл, коли поліцейські розганяли демонстрантів. У заяві йдеться, що інцидент розслідується.

Раніше до безладів у містах країни призвела нічна комендантська година, введена в січні. У Нідерландах не було комендантської години після нацистської окупації під час Другої світової війни. Очікується, що вона діятиме до кінця березня. Бари і ресторани в країні залишаються закритими, як і другорядні магазини.

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