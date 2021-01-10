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У Нідерландах російських спортсменів зняли з літака за відмову вдягти маски

Спортсменів двічі попередили про необхідність надіти маски й тільки після цього вивели з літака. Спортсмени переночували в аеропорту
Головного тренера збірної Росії з боротьби Дзамболата Тедеєва і кількох відомих борців, членів збірної, зняли за недотримання маскового режиму з літака з Амстердама в Осло, куди вони прямували на чемпіонат світу, який стартує незабаром.
У Нідерландах російських спортсменів зняли з літака за відмову вдягти маски Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Радіо Свобода.
 
Інцидент стався 30 вересня, але відомо про нього стало тільки зараз. На рейс Амстердам-Осло не потрапили близько половини членів збірної РФ: головний тренер команди, чемпіон Європи та СРСР Дзамболат Тедеєв, дворазовий олімпійський чемпіон Абдулрашид Садулаєв, чемпіон Європи Абасагжи Магомедов, Євген Жирбаєв і Тимур Біжоєв.
 
Як розповів один з членів російської делегації, спортсменів двічі попередили про необхідність надіти маски й тільки після цього вивели з літака. Спортсмени переночували в аеропорту.
 
Тедеєв у двохвилинному інтерв'ю Телеграм-каналу "Новини Владикавказа" назвав інцидент свавіллям і замовленням опонентів. Попри заборону, під час відеозапису він зняв маску.
 
Чемпіонат в Осло розпочнеться 2 жовтня, російським спортсменам вдалося дістатися до потрібного місця тільки сьогодні, в п'ятницю.
 
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01 10 2021 17:51
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