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У Нідерландах розпочинається друга частина слухань у справі по MH17

Попереднє слухання було 23 березня
У суді в Нідерландах з 8 червня до 3 липня проходитиме друга частина засідань у справі щодо збиття літака Boeing рейсу МН17 у 2014 році над Донбасом.
У Нідерландах розпочинається друга частина слухань у справі по MH17 Фото: ria.ru

Про це повідомляє пресслужба суду, зазначає "Громадське".

Через епідемію у судовій залі може бути присутня обмежена кількість людей. Усі присутні мають дотримуватися дистанції. Водночас за слуханнями можна слідкувати в прямому ефірі.

У межах другого блоку засідань суд підсумує те, що вже обговорили на попередніх слуханнях, і що відбулося з тих пір. Також прокуратура має описати кримінальну справу. Очікується, що презентація справи може тривати декілька днів.

Після другої частини слухань суд ухвалить рішення щодо проведення третього блоку засідань, які заплановані на 31 серпня.

 9 березня у Нідерландах розпочалися перші слухання у справі про збиття літака Boeing рейсу МН17 у 2014 році над Донбасом. Загалом відбулося вже три судових засідань. Попереднє відбулося 23 березня і тривало воно менше, ніж годину.

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08 06 2020 09:33
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