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​У Нідерландах стався збій мобільного зв'язку під час саміту НАТО

25 червня 2025, 18:11
​У Нідерландах стався збій мобільного зв'язку під час саміту НАТО
Фото: Ukrinform
Напередодні ліві активісти з групи Geef Tegengas заблокували залізничне сполучення до Роттердама.

У Нідерландах стався масштабний збій у роботі мобільного зв’язку. У цей час країна приймає саміт лідерів НАТО.

Про це передає АР.

Проблеми виникли в системі провайдера Odido та його дочірніх компаній. Компанія заявила, що клієнти зіткнулися з перебоями в роботі мережі.
 
Речник кіберцентру Йоб Гольцгауер повідомив, що відомство не бере участі в розслідуванні, оскільки головну відповідальність несе провайдер.
 
"Ми долучимося лише в тому разі, якщо провайдер підтвердить, що це була кібератака", — заявив Гольцгауер.
 
За день до цього, 24 червня, ліві активісти з групи Geef Tegengas заблокували залізничне сполучення до Роттердама на знак протесту проти НАТО та Ізраїлю.
 
Крім того, в ніч перед початком саміту на залізничній гілці від аеропорту "Схіпхол" до Амстердама та Утрехта сталася пожежа. Рух поїздів на цій ділянці залишатиметься неможливим до кінця доби.
Нідерландивійна в Україніросія окупанти

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