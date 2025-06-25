​У Нідерландах стався збій мобільного зв'язку під час саміту НАТО

Напередодні ліві активісти з групи Geef Tegengas заблокували залізничне сполучення до Роттердама.

У Нідерландах стався масштабний збій у роботі мобільного зв’язку. У цей час країна приймає саміт лідерів НАТО.

Про це передає АР.

Проблеми виникли в системі провайдера Odido та його дочірніх компаній. Компанія заявила, що клієнти зіткнулися з перебоями в роботі мережі.

Речник кіберцентру Йоб Гольцгауер повідомив, що відомство не бере участі в розслідуванні, оскільки головну відповідальність несе провайдер.

"Ми долучимося лише в тому разі, якщо провайдер підтвердить, що це була кібератака", — заявив Гольцгауер.

За день до цього, 24 червня, ліві активісти з групи Geef Tegengas заблокували залізничне сполучення до Роттердама на знак протесту проти НАТО та Ізраїлю.

Крім того, в ніч перед початком саміту на залізничній гілці від аеропорту "Схіпхол" до Амстердама та Утрехта сталася пожежа. Рух поїздів на цій ділянці залишатиметься неможливим до кінця доби.