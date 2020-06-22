У Нідерландах відновлюються слухання у справі MH17

Сторони, зокрема, повідомили про виконану роботу і зібрану інформацію. Очікується, що тепер у суді продовжать підготовку до початку розгляду справи по суті.

У Гаазі в понеділок відновлюються слухання в рамках судового процесу у справі про збитий у небі над Донбасом малайзійський "Боїнг".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Попередній етап слухань пройшов з 8 по 10 червня. На ньому сторони, зокрема, повідомили про виконану роботу і зібрану інформацію. Очікується, що тепер у суді продовжать підготовку до початку розгляду справи по суті.

Раніше нідерландська прокуратура висловила надію, що Окружний суд Гааги зможе восени приступити до розгляду по суті справи про катастрофу на сході України пасажирського літака рейсу MH-17.

При цьому в прокуратурі вважають, що якщо захист не буде готовий до осені, то можна спочатку приступити до слухань з приводу тих обвинувачених, які вирішили, що вони не будуть представлені в суді адвокатами.

Нарешті, прокуратура сподівається, що до 22 червня 2020 року сторона захисту повідомить про те, яка додаткова інформація їй потрібна для підготовки до подальших слухань.

Спочатку слухання були перервані в березні через спалах коронавірусу в світі. Тоді в Нідерландах оголосили, що будуть слухати в судах тільки термінові справи, а розгляд справи про катастрофу літака авіакомпанії Malaysia Airlines на Україні відклали до літа.

Розгляд ведеться щодо чотирьох громадян Росії та України, які, як стверджують прокурори, були причетні до трагедії.

Літак Boeing - 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди)-Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, що знаходилися на борту, загинули.

Нагадаємо, що заступник генпрокурора розповів, чим займеться суд на цьому етапі