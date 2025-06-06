У Нідерландах визначилися з датою дострокових виборів після падіння уряду

Як вважають у Кабміні та у Виборчій раді, проводити вибори раніше 29 жовтня "нерозумно"

Кабінет міністрів Нідерландів за рекомендацією Виборчої комісії вирішив призначити дострокові парламентські вибори на 29 жовтня.

Як вважають у Кабміні та у Виборчій раді, проводити вибори раніше 29 жовтня "нерозумно", частково через канікули. До того ж до них потрібно надрукувати та надіслати поштою 13,5 мільйона виборчих бюлетенів.

За словами глави МВС Нідерландів Джудіт Уітермарк, в інших країнах іноді "все відбувається швидше, але це не можна порівнювати".