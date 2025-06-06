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У Нідерландах визначилися з датою дострокових виборів після падіння уряду

06 червня 2025, 21:55
У Нідерландах визначилися з датою дострокових виборів після падіння уряду
Як вважають у Кабміні та у Виборчій раді, проводити вибори раніше 29 жовтня "нерозумно"
Кабінет міністрів Нідерландів за рекомендацією Виборчої комісії вирішив призначити дострокові парламентські вибори на 29 жовтня.
 
Про це повідомляє NOS.
 
Як вважають у Кабміні та у Виборчій раді, проводити вибори раніше 29 жовтня "нерозумно", частково через канікули. До того ж до них потрібно надрукувати та надіслати поштою 13,5 мільйона виборчих бюлетенів.
 
За словами глави МВС Нідерландів Джудіт Уітермарк, в інших країнах іноді "все відбувається швидше, але це не можна порівнювати".
 
"Наприклад, у Нідерландах ми вважаємо важливим, щоб люди, які проживають за кордоном, також могли голосувати. І щоб нові політичні партії мали можливість зареєструватися", - пояснила міністр.
 
При виборі дати Виборча рада врахувала різні інтереси та законодавчі положення. Зокрема муніципалітетам потрібен час для підготовки волонтерів та пошуку відповідних виборчих дільниць.
 
Водночас громадяни Нідерландів, які живуть за кордоном, повинні мати час для реєстрації та отримання документів для голосування поштою.
 
Політсили країни також потребують часу для підготовки до виборів, зокрема для написання передвиборчої програми, складання списку кандидатів та організації партійних конференцій, щоб члени партії могли висловити свою думку.
 
При цьому, як зазначається, малоймовірно, що парламент чинного скликання виступить проти запропонованої дати виборів.

 

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