У Нідерландах зробили приголомшливу заяву щодо F-16 для України

Загальна кількість винищувачів становитиме 24 одиниці.

Нідерланди поставлять Україні додатково ще шість винищувачів F-16.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у X (twitter).

"Міністерство оборони Нідерландів готує до доставки в Україну ще 6 винищувачів F-16. Це доводить загальну кількість до 24 F-16. Перевага росії в повітрі є важливою для протидії російській агресії", - йдеться у її повідомленні.

Зауважимо, раніше у Міністерстві країни припустили, що західні винищувачі будуть в Україні вже цьогоріч.