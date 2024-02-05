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У Нідерландах зробили приголомшливу заяву щодо F-16 для України

05 лютого 2024, 16:55
У Нідерландах зробили приголомшливу заяву щодо F-16 для України
Загальна кількість винищувачів становитиме 24 одиниці.

Нідерланди поставлять Україні додатково ще шість винищувачів F-16.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у X (twitter).

"Міністерство оборони Нідерландів готує до доставки в Україну ще 6 винищувачів F-16. Це доводить загальну кількість до 24 F-16. Перевага росії в повітрі є важливою для протидії російській агресії", - йдеться у її повідомленні.

Зауважимо, раніше у Міністерстві країни припустили, що західні винищувачі будуть в Україні вже цьогоріч.

Нідерландивійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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