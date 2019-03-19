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У Німеччині 9-річний хлопчик таємно роздавав сусідам заощадження батьків

Тепер батьки мріють повернути свої гроші
У німецькому місті Бад-Фільбель сусіди познайомилися з дев'ятирічним хлопчиком, який приходив до них і роздавав гроші. Дитина носила з собою пакет, в якому було 2700 євро купюрами по 50 євро. Ці гроші були усіма батьківськими накопиченнями.
У Німеччині 9-річний хлопчик таємно роздавав сусідам заощадження батьків

Хлопчик ходив від одних дверей до інших і пропонував дорослим купюри. За його словами, він знайшов гроші біля будинку. Одні сусіди брали купюри і натомість давали хлопчикові невелику винагороду, інші відмовлялися.

Так тривало доти, доки один із сусідів щось не запідозрив. Він звернувся в поліцію. Правоохоронці приїхали на виклик, але хлопчик відмовився відповідати, звідки у нього гроші. До того моменту дитина вже роздала 260 євро. В результаті поліцейські знайшли батьків щедрого сусіда, які були шоковані цією історією.

Правоохоронці попросили жителів повернути гроші сім'ї, але, як повідомляє Deutsche Welle, поки на прохання ніхто не відгукнувся. Мотиви дитини залишаються загадкою.

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19 03 2019 17:42
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