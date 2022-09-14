CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПівтори сотні німецьких бібліотек отримали понад 6000 українських книжок для дітей у межах проєкту Goethe-Institut "Валізка з книжками із України".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині для переселенців закупили понад 6 тис. дитячих українських книжок
Фото: derzhava.today
Про це інформує в телеграмі Міністерство культури та інформаційної політики України.
"Завдяки проєкту Goethe-Institut "Валізка з книжками із України" 150 бібліотек у Німеччині вже отримали понад 6000 українських книжок для дітей і ще більше бібліотек отримають книги цієї осені", - йдеться в повідомленні.
Для дітей-переселенців будь-якого віку придбали книжки українських авторів і перекладні, класика і новинки, художню й нонфікшн літературу – від малечі до підлітків.
Міністерство закордонних справ Німеччини виділило кошти для пом'якшення наслідків війни РФ в Україні.
Перелік бібліотек, де можна взяти книжки, доступний за посиланням.
Раніше повідомлялось, що "Нова пошта" знизила ціни на доставку посилок з України в Польщу.
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14 09 2022 14:50 МЕДІА
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