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У Німеччині для переселенців закупили понад 6 тис. дитячих українських книжок

Півтори сотні німецьких бібліотек отримали понад 6000 українських книжок для дітей у межах проєкту Goethe-Institut "Валізка з книжками із України".
У Німеччині для переселенців закупили понад 6 тис. дитячих українських книжок Фото: derzhava.today

Про це інформує в телеграмі Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Завдяки проєкту Goethe-Institut "Валізка з книжками із України" 150 бібліотек у Німеччині вже отримали понад 6000 українських книжок для дітей і ще більше бібліотек отримають книги цієї осені", - йдеться в повідомленні.

Для дітей-переселенців будь-якого віку придбали книжки українських авторів і перекладні, класика і новинки, художню й нонфікшн літературу – від малечі до підлітків.

Міністерство закордонних справ Німеччини виділило кошти для пом'якшення наслідків війни РФ в Україні.

Перелік бібліотек, де можна взяти книжки, доступний за посиланням.

Раніше повідомлялось, що "Нова пошта" знизила ціни на доставку посилок з України в Польщу.

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14 09 2022 14:50
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