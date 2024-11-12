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ПОЛІТИКА

У Німеччині досягли угоди щодо дати проведення дострокових виборів

12 листопада 2024, 15:08
У Німеччині досягли угоди щодо дати проведення дострокових виборів
Фото: з вільного доступу
Спочатку вибори планували провести у вересні, але їх перенесли.

Законодавці, а також представники трьох провідних німецьких політичних партій визначились з датою проведення позачергових федеральних виборів. Нова дата стала компромісом між лівоцентристським канцлером Олафом Шольцом і лідером консервативної опозиції Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляє Politico.

Федеральні дострокові вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого 2025-го. 

Передбачається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц здобуде вотум довіри до кінця грудня, що дозволить провести нові вибори вже в лютому. Минулого тижня його коаліція, яка складалася з трьох партій, розпалася після кількох місяців зростаючих суперечностей. Основні розбіжності стосувалися витрат та шляхів підтримки ослабленої німецької економіки. 

Спочатку канцлер мав намір провести вотум довіри вже 15 січня, що дозволило б організувати нові вибори до кінця березня. Проте, під тиском лідерів інших політичних сил, зокрема Фрідріха Мерца з Християнсько-демократичного союзу (ХДС), глава уряду вирішив прискорити цей процес, що врешті-решт привело до встановлення нової дати виборів.

Як пише Bild, з посиланням на джерела в урядових колах, запросить у Бундестагу вотум довіри 16 грудня.

вибориНімеччина

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