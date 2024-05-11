Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині екоактивісти штурмували завод Tesla, щоб зупинити розширення підприємства – The Guardian

11 травня 2024, 09:51
У Німеччині екоактивісти штурмували завод Tesla, щоб зупинити розширення підприємства – The Guardian
Фото: з вільних джерел
Мітингарі вважають, що розширення виробничих потужностей поблизу Берліна зашкодить природі.

Близько 800 людей у Ґрюнгайде поблизу Берліна здійснили спробу прорватися силою на завод компанії Tesla, де виробляються електрокари.

Про це пише The Guardian.

Протестувальники намагалися потрапити на територію "гігафабрики" компанії Ілона Маска, проте цьому перешкодила поліція. Відбулися сутички, щонайменше один з мітингарів був затриманий, кілька повідомили про травми. За допомогою піротехніки були пошкоджені кілька автівок Tesla.

Маск у своїй мережі X висловив незадоволення тим, що німецькі правоохоронці "дозволили лівим радикалам так просто піти".

Причиною заворушень є намір фабрики розширитися за рахунок території розташовного поблизу лісу. Мешканці Ґрюнгайде на референдумі у лютому проголосували проти цього, але волевиявлення не мало юридичних наслідків. Активісти вважають, що виробництво завдає шкоди навколишньому середовищу не лише в Німеччині, але й у Південній Америці, де ведеться видобуток літію - основного матеріалу для батарей електрокарів.

НімеччинаІлон Масквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється