Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині елітний спецназ охоронятиме підводну інфраструктуру – Spiegel

13 жовтня 2024, 13:13
У Німеччині елітний спецназ охоронятиме підводну інфраструктуру – Spiegel
Фото: з вільного доступу
Зазначається, що в Північному і Балтійському морях помітили російські кораблі-шпигуни.
Німецький елітний підрозділ Федеральної поліції по боротьбі з тероризмом GSG 9 охоронятиме підводну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про трубопроводи в Північному і Балтійському морях.
 
Про це пише видання Spiegel.
 
Відповідне розпорядження надійшло від федерального міністра внутрішніх справ Ненсі Фезер.
 
Зазначається, що чиновниця вирішила, що GSG 9 у майбутньому розмістить морську оперативну групу на постійній основі в Нойштадті в Шлезвіг-Гольштейні. Звідси сили, що спеціалізуються на контртерористичних операціях, зможуть швидше реагувати на кризові ситуації.
 
Повідомляється, що небезпека диверсій проти інфраструктури в Північному і Балтійському морях стала очевидною після атаки на "Північний потік". Поліція та збройні сили Німеччини вже певний час спостерігають, що десятки російських кораблів-шпигунів вивчають мережу трубопроводів та інших підводних ліній на дні Північного та Балтійського морів.
 
Морські підрозділи GSG 9 мають у своєму розпорядженні швидкісні катери та спеціально навчених водолазів, які можуть діяти з кораблів Федеральної поліції.

 

Німечинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Політика
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 16:20
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Політика
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 12:42
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Cуспільство
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 02:42
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з
Політика
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з "терористами" забирає все більше життів цивільних – Том Купер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 14:28
Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Політика
Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 12:00
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Політика
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 00:17
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Політика
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 12:49
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 10:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється