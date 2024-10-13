У Німеччині елітний спецназ охоронятиме підводну інфраструктуру – Spiegel

Німецький елітний підрозділ Федеральної поліції по боротьбі з тероризмом GSG 9 охоронятиме підводну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про трубопроводи в Північному і Балтійському морях.

Відповідне розпорядження надійшло від федерального міністра внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Зазначається, що чиновниця вирішила, що GSG 9 у майбутньому розмістить морську оперативну групу на постійній основі в Нойштадті в Шлезвіг-Гольштейні. Звідси сили, що спеціалізуються на контртерористичних операціях, зможуть швидше реагувати на кризові ситуації.

Повідомляється, що небезпека диверсій проти інфраструктури в Північному і Балтійському морях стала очевидною після атаки на "Північний потік". Поліція та збройні сили Німеччини вже певний час спостерігають, що десятки російських кораблів-шпигунів вивчають мережу трубопроводів та інших підводних ліній на дні Північного та Балтійського морів.

Морські підрозділи GSG 9 мають у своєму розпорядженні швидкісні катери та спеціально навчених водолазів, які можуть діяти з кораблів Федеральної поліції.