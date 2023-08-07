У Німеччині готові передати Україні далекобійні ракети Taurus

Проте Німеччина поки офіційно не оголосила про передавання їх Україні.

Ключові парламентські фракції Німеччини досягли консенсусу щодо передавання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомив народний депутат України Єгор Чернєв у Facebook з посиланням на свої джерела у Бундестазі.

"Ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму. Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла. Чекаємо на офіційне рішення", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, напередодні депутат Бундестагу від партії Шольца Андреас Шварц закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus. Коментуючи побоювання міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса щодо того, що Taurus має "особливу дальність" і що Київ може використати їх для ударів по об'єктах у рф, Шварц вказав на те, що ЗСУ вже в змозі досягти російської території, використовуючи поставлені ним артилерійські системи Mars та HIMARS.

Taurus – авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей. Taurus є конкурентом і аналог крилатої ракети Storm Shadow. Ракета перебуває на озброєнні Збройних сил Німечини від 2005 року та має дальність ураження 500 км.