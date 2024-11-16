У Німеччині хочуть проголосувати за постачання ракет Taurus

Деякі партії в Німеччині підтримують рішення відправити ракети Україні

Вільна демократична партія виступила з ініціативою винести на голосування в Бундестазі питання про постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні ще до дострокових парламентських виборів.

Про це заявив голова фракції Крістіан Дюрр в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung.

"Це було б можливо. І я цілком можу собі уявити, дивлячись на заяви ХДС/ХСС і "зелених", що така пропозиція могла б мати успіх", - сказав він журналістам.

За словами Дюрра, канцлер Німеччини Олаф Шольц спотворює факти про розпад правлячої коаліції країни.

"Він хотів отримати додатково три мільярди євро для України, які я йому обіцяв. За бюджету в 488 мільярдів це було б цілком здійсненно. Але не 15 мільярдів, яких хотів Шольц, щоб на 12 мільярдів, що залишилися, реалізувати проєкти СДПН", - поділився голова Вільної демократичної партії.

Дюрр підкреслив у розмові з журналістами, що Україні потрібні не гроші, а зброя. Тому він закликав передати Києву крилаті ракети Taurus.