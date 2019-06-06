У Німеччині медпрацівник отримав друге довічне ув’язнення за вбивство 85 пацієнтів

У Німеччині засудили до довічного ув’язнення Нільса Хегеля — медпрацівника, який із 2000 по 2005 роки за допомогою препаратів вбив 85 пацієнтів.

42-річний Нільс Хегель отримав найсуворішу форму довічного ув’язнення, що виключає можливість дострокового звільнення після 15 років відбуття покарання.

Хегель працював у містах Дельменхорст і Ольденбург на півночі Німеччини. За допомогою препаратів Хегель викликав у пацієнтів зупинку серця, а потім намагався їх реанімувати.

Суддя, який виносив другий вирок, сказав, що ці злочини "за межами розуміння". У поліції вважають, що вбивств може бути більше 200, однак довести це напевно проблематично - у засудженого спостерігаються провали у пам’яті, а багато потенційних жертв піддалися кремації. Сам медпрацівник зізнався лише у 43 злочинах.

За словами психіатра, який проводив експертизу, в обвинуваченого є розлади особистості, такі як відсутність сорому, провини і співчуття, але всі вони не були настільки серйозними, щоб вбивця не відчував відповідальності за свої вчинки.

Про вбивства стало відомо в 2005 році. Хегеля викрили вбивцю випадково - один з колег побачив, як медпрацівник вводить пацієнтові сильнодійний препарат.

У перший раз Хегель засудили до довічно в лютому 2015-го за два вбивства і кілька замахів на пацієнтів інтенсивної терапії у лікарні Дельменхорст. Німецьке законодавство передбачає можливість для засудженого на довічне ув’язнення подати клопотання про умовно-дострокове звільнення через 15 років, проте Хегель цієї можливості позбавили.

Нагадаємо, що минулого року у Франції засудили нідерландського стоматолога Якобуса ван Ніеропа ("Стоматолог жаху"), який покалічив 120 пацієнтів. Голландцю дали вісім років в'язниці.