У Німеччині назвали умову початку переговорів щодо членства України в ЄС

Німеччина заявила, що "ретельно" вивчить рекомендації ЄС щодо переговорів про членство України, перш ніж ухвалювати рішення.

Позитивне рішення лідерів країн Європейського союзу про початок переговорів з Україною залежатиме від двох чинників.



Про це заявив прессекретар німецького уряду, повідомляє Sky News.

Він зазначив, що початок переговорів залежатиме від того, наскільки успішно Україна проведе реформи і виконає критерії для вступу в блок.

При цьому прессекретар додав, що Німеччина перед ухваленням рішення щодо переговорів "ретельно вивчить" рекомендації Єврокомісії.