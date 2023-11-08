У Німеччині назвали умову початку переговорів щодо членства України в ЄС
Позитивне рішення лідерів країн Європейського союзу про початок переговорів з Україною залежатиме від двох чинників.
Про це заявив прессекретар німецького уряду, повідомляє Sky News.
Він зазначив, що початок переговорів залежатиме від того, наскільки успішно Україна проведе реформи і виконає критерії для вступу в блок.
При цьому прессекретар додав, що Німеччина перед ухваленням рішення щодо переговорів "ретельно вивчить" рекомендації Єврокомісії.