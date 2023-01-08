У Німеччині не рекомендують подорожувати до Китаю через спалах COVID-19

Дипломати ЄС також рекомендували країнам запровадити тестування на коронавірус для мандрівників, які прибувають з Китаю

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило напередодні, що рекомендує своїм громадянам уникати необов’язкових поїздок до Китаю через сплеск зараження коронавірусом, пише DW.

"Кількість заражень у Китаї наразі перебуває на найвищому рівні з початку пандемії в 2020 році. Китайська система охорони здоров’я перевантажена, і адекватна медична допомога в екстрених випадках також постраждала. Тому неважливі поїздки до Китаю наразі не рекомендуються", — йдеться у заяві міністерства.

Німеччина вимагатиме негативний тест на COVID-19 для мандрівників, які прибувають з Китаю, починаючи з 9 січня.

Раніше цього тижня дипломати ЄС рекомендували країнам запровадити такі вимоги щодо тестування на коронавірус.

Вони вже діють у Франції, Італії, Швеції, Іспанії та Великобританії.

Також серед країн, які вимагають негативних тестів для пасажирів з Китаю крім європейських країн є США, Канада, Австралія, Південна Корея, Японія та Індія.