У Німеччині обшукали проросійських активістів, що збирали кошти на армію рф

Санкції Європейського Союзу забороняють постачати або фінансувати придбання певних товарів для російських військових.

Німецька прокуратура повідомила про проведені обшуки в будинках двох прокремлівських активістів, шукаючи докази на підтвердження повідомлень про те, що пара пожертвувала готівку на купівлю радіостанцій для російських солдат в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що санкції Європейського Союзу забороняють постачати або фінансувати придбання певних товарів для російських військових. До забороненого списку входить і радіоапаратура. Згідно з німецьким законодавством, кримінальне покарання за порушення санкцій становить до п’яти років позбавлення волі.

Ульф Віллун, представник прокуратури Кельна, повідомив, що в понеділок вранці за адресою пари офіцери виконали ордер на обшук та вилучили комп’ютери і теки з письмовими документами.