У Німеччині обшукали проросійських активістів, що збирали кошти на армію рф
27 березня 2023, 21:14
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Санкції Європейського Союзу забороняють постачати або фінансувати придбання певних товарів для російських військових.
Німецька прокуратура повідомила про проведені обшуки в будинках двох прокремлівських активістів, шукаючи докази на підтвердження повідомлень про те, що пара пожертвувала готівку на купівлю радіостанцій для російських солдат в Україні.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що санкції Європейського Союзу забороняють постачати або фінансувати придбання певних товарів для російських військових. До забороненого списку входить і радіоапаратура. Згідно з німецьким законодавством, кримінальне покарання за порушення санкцій становить до п’яти років позбавлення волі.
Ульф Віллун, представник прокуратури Кельна, повідомив, що в понеділок вранці за адресою пари офіцери виконали ордер на обшук та вилучили комп’ютери і теки з письмовими документами.