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У Німеччині озвучили ймовірні терміни нападу росії

02 червня 2025, 09:55
У Німеччині озвучили ймовірні терміни нападу росії
Фото: з вільного доступу
Йдеться про найближчі чотири роки
Країни-члени НАТО повинні підготуватися до ймовірного російського нападу протягом найближчих чотирьох років.
 
Про це заявив начальник Генерального штабу збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройер, повідомляє BBC.
 
За його словами, росія щороку виробляє близько 1500 основних бойових танків і значно нарощує свої збройні сили.
 
"Не всі танки відправляються на війну в Україну, але вони також надходять у запаси і в нові військові структури, які завжди спрямовані проти Заходу", - зазначив генерал.
 
Він також повідомив, що у 2024 році рф виготовила чотири мільйони 152-мм артилерійських снарядів, і не всі вони призначені для фронту в Україні.
 
"Є намір і відбувається накопичення запасів" для можливого майбутнього нападу на країни Балтії. Це те, що оцінюють аналітики - у 2029 році. Тож ми маємо бути готові до 2029 року... Якщо ви запитаєте мене зараз, чи є це гарантією, що це не відбудеться раніше 2029 року? Я б сказав, що ні, це не так. Тому ми маємо бути готові до бою вже сьогодні", - наголосив він.
 
Бройер назвав Сувальську ущелину - ділянку на кордоні Польщі, Литви, росії та білорусі - однією з найвразливіших зон у разі агресії.
 
"Балтійські держави дійсно вразливі перед росіянами, чи не так? І коли ви там перебуваєте, ви дійсно відчуваєте це... під час переговорів, які ми там проводимо", - сказав він.
 
За його словами, естонці порівнюють своє становище з тим, хто "відчуває тепло, бачить полум’я і відчуває запах диму", тоді як у Німеччині "ви, ймовірно, бачите лише трохи диму над горизонтом".
 
Генерал також зазначив, що росія сприймає війну в Україні як "продовження" більш широкого конфлікту з НАТО і "намагається знайти шляхи проникнення в наші оборонні лінії і випробовує їх". Як приклади таких дій він навів атаки на підводні кабелі в Балтійському морі, кібератаки на громадський транспорт і появу дронів над критичною інфраструктурою в Німеччині.
 
Бройер закликав союзників по НАТО до термінового нарощування оборонного потенціалу.
 
"Те, що ми маємо зробити зараз, - це дійсно взятися за справу і сказати всім: "Гей, нарощуйте... більше вкладайтеся в це, бо нам це потрібно. Нам це потрібно, щоб мати змогу захищати себе, а отже, і нарощувати стримуючий потенціал", - зазначив генерал.

 

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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