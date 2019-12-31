У Німеччині переобладнали тільки 96% старих дизельних автомобілів

2,5 млн автомобілів були випущені Volkswagen, і, перш ніж встановити нове ПЗ, потрібно видалити незаконний софт, що дозволяв маніпулювати даними про викиди шкідливих речовин

Знизити викиди шкідливих речовин за рахунок оновлення ПЗ дизельних автомобілів вирішили в 2017 році на зустрічі представників німецького автомобілебудування і членів уряду, нагадує Deutsche Welle. Передбачалося, що переобладнання завершиться до кінця 2018 року.

В Німеччині переобладнання старих дизельних автомобілів новим програмним забезпеченням, що дозволяє знизити шкідливі викиди, до кінця не завершено: на початок грудня апгрейд виконано тільки на 96% з 5,3 млн машин, повідомило міністерство транспорту у відповідь на запит агентства dpa, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Знизити викиди шкідливих речовин за рахунок оновлення ПЗ дизельних автомобілів вирішили в 2017 році на зустрічі представників німецького автомобілебудування і членів уряду, нагадує Deutsche Welle. Передбачалося, що переобладнання завершиться до кінця 2018 року. До серпня 2019 року пощастило забезпечити новим ПЗ 4,5 млн машин. Усі витрати беруть на себе виробники.

2,5 млн автомобілів були випущені Volkswagen, і, перш ніж встановити нове ПЗ, потрібно видалити незаконний софт, що дозволяв маніпулювати даними про викиди шкідливих речовин.

Тим часом, з 31 травня 2018 року в Німеччині почали діяти перші заборони для автомобілів з дизельними двигунами - таким машинам забороняється в'їжджати в деякі міста або на певні ділянки трас. Раніше в лютому Федеральний адміністративний суд у Лейпцигу дозволив містам і комунам вводити відповідні заборони з метою зниження вмісту окису азоту в повітрі.

"Дизельний скандал" почався в 2015 році, коли влада США з'ясувала, що VW свідомо занижував дані про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів.

Нагадаємо, що Німеччина збільшила квоту для українських товароперевізників на 9,8 тисячі штук