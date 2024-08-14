У Німеччині підозрюють диверсії на двох військових базах: могли отруїти воду

На обох авіабазах імовірно отруїли водопровідну воду.

На двох авіабазах Німеччини були проведені диверсії, пов'язані з отруєнням води, пишуть німецькі ЗМІ.

Про диверсію на в казармах німецьких ВПС у Кельн-Вані повідомляє Spiegel.

Як пише видання, підозрюється, що в казарми міг проникнути невідомий - у паркані виявлено дірку, а в роботі водопроводу - неполадки. Можливо, вода була отруєна.

Наразі казарма опечатана, солдатам заборонили пити воду з-під крана, нікого не впускають і не випускають. При цьому зазначається, що оскільки у військових власний водопровід, місцеві жителі не постраждали.