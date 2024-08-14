У Німеччині підозрюють диверсії на двох військових базах: могли отруїти воду
14 серпня 2024, 19:33
Фото: з вільного доступу
На обох авіабазах імовірно отруїли водопровідну воду.
На двох авіабазах Німеччини були проведені диверсії, пов'язані з отруєнням води, пишуть німецькі ЗМІ.
Про диверсію на в казармах німецьких ВПС у Кельн-Вані повідомляє Spiegel.
Як пише видання, підозрюється, що в казарми міг проникнути невідомий - у паркані виявлено дірку, а в роботі водопроводу - неполадки. Можливо, вода була отруєна.
Наразі казарма опечатана, солдатам заборонили пити воду з-під крана, нікого не впускають і не випускають. При цьому зазначається, що оскільки у військових власний водопровід, місцеві жителі не постраждали.
У казармах у Кельн-Вані базуються військово-повітряні сили Міністерства оборони Німеччини, працюють 1200 цивільних і 4300 військових. Там дислокуються частини авіазагону, який забезпечує літаками та екіпажами уряд ФРН.
Зазначається також, що авіабаза Кельн-Ван є важливим центром військової підтримки України. Українські солдати, які пройшли навчання в Німеччині, регулярно повертаються звідти додому через Польщу.
Комі того, як пише Bild, на авіабазі НАТО в Гайленкірхені розслідують випадок можливого саботажу. Як пише газета Süddeutsche Zeitung, там могли забруднити питну воду. На базі власний водопровід, тож місцеві жителі не постраждали. У Гайленкірхені базуються літаки-розвідники НАТО.