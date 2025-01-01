У Німеччині підрахували, скільки зброї передали Україні

Зокрема, німці поставили Києву 103 Leopard 1A5.

Німеччина стала одним із лідерів за кількістю переданого озброєння Україні, поставивши танки та встанови Gepard, бойові машини піхоти та інші типи бронетехніки, самохідні артустановки та системи ППО за весь час повномасштабного вторгнення рф.

Про це пише Defence Express з посиланням на зведені дані уряду Німеччини.

У підсумку Німеччина поставила Україні:

18 Leopard 2A6 разом із боєприпасами та комплектуючими

103 Leopard 1A5 (ці - в рамках спільного проєкту з Данією);

140 машин Marder, щодо яких примітка, що ця кількість БМП була взята не тільки з наявності Бундесверу, а й із запасів промисловості також;

66 БТР не названого типу;

54 одиниці M113 (отриманих від Данії);

78 гусеничних всюдиходів BV 206;

153 бронеавтомобілі та 277 "прикордонних машин". 25 САУ PzH 2000 разом із комплектуючими (також вказані джерела - наявність Бундесверу і запаси промисловості);

7 САУ M109

2 САУ Zuzana 2, які були оплачені урядом Німеччини, Данії та Норвегії;

3 M142 HIMARS;

5 MARS II разом із боєприпасами;

358 тисяч 155-мм боєприпасів;

15 тисяч 120-мм мін.

22 БРЕМ;

27 танків-мостоукладачів BIBER;

57 машин розмінування WISENT 1;

12 інженерних танків Dachs; 12 інженерних танків;

додаткові засоби і машини розмінування;

під 20 тисяч протитанкових мін.

57 зенітних самохідних установок Gepard, разом із комплектуючими та 241 тисяча пострілів до них (в обох категоріях примітка - взято з наявності Бундесверу та запасів промисловості), і також 4 тисячі навчальних пострілів;

6 ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM;

5 ЗРК ближньої дальності IRIS-T SLS;

3 батареї Patriot і чотири пускові установки цього комплексу і теж ракети до них;

16 РЛС TRML-4D;

500 ПЗРК Stinger;

Неназвана кількість ракет до Patriot, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, "Стріла", а також AIM-9L, Sea Sparrow;

12 противодронних Kinetic Defence Vehicle;

15 противодронних Caracal.

1042 розвідувальних БПЛА різних типів: Vector, RQ-35 Heidrun, Hornet XR, Golden Eagle, VT-4 Ray, Songbird, Primoco One, Luna NG;

672 систем виявлення і протидії БПЛА;

70 неназваних надводних дронів.

Крім того, Німеччина передала ще понад 1250 одиниць автомобільного транспорту, понад 60 млн набоїв до стрілецького озброєння, під 400 тисяч 40-мм гранат до автоматичних гранатометів тощо.