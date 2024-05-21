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У Німеччині поранили ножем українського підлітка, поліція розшукує підозрюваних – Bild

21 травня 2024, 11:33
У Німеччині поранили ножем українського підлітка, поліція розшукує підозрюваних – Bild
Фото: italy24news
Інцидент стався у Дортмунді 19 травня ввечері.

У місті Дортмунд на заході Німеччини на вулиці стався напад з ножем на 15-річного хлопця, громадянина України. Внаслідок події молода людина отримала поранення та була госпіталізована.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що інцидент стався у Дортмунді 19 травня ввечері. .

"Молодий українець був увечері в дортмундському Нордштадті з двома друзями. Близько 21:00 вони почали розмовляти з двома дівчатами. Групі молодиків це, мабуть, не сподобалося, і виникла бійка" - йдеться в повідомленні німецьких ЗМІ.

Після цього один із молодиків вихопив ніж та завдав українському підлітку кілька ударів. Так, 15-річний українець спочатку отримав поранення у шию, потім нападник встромив йому ніж у верхню частину тіла.

Отримані рани були серйозними, і був ризик загибелі постраждалого. Нападникам вдалося втекти з місця події.

У публікації Bild вказується, що важко поранений українець пройшов близько кілометра, перш ніж впасти. За життя неповнолітнього на вулиці боровся лікар "швидкої допомоги", який прибув на місце події. Постраждалого доставили в лікарню.

За словами місцевого прокурора Марібель Андерссон, слідство припускає замах на вбивство.

Поліція розшукує зловмисника, ведеться розслідування. За даними правоохоронних органів, наразі зараз стан українця задовільний.

Нагадаємо, раніше 10 лютого у німецькому Дюссельдорфі невідомі вбили17-річного баскетболіста юнацьких збірних України Володимира Єрмакова. Убивство сталося на національному ґрунті.

 

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