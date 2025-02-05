У Німеччині пошкоджено понад 270 автомобілів – Politico

Підозрюють російський слід у диверсіях перед виборами

Правоохоронці припускають, що серія актів вандалізму - псуванням автомобілів, яке прокотилося Німеччиною, здійснено на замовлення рф, щоб дестабілізувати ситуацію перед виборами.

Як зазначається, хвиля вандалізму, яку спершу пов'язували з радикальними екологічними активістами, виявилася частиною організованої росією диверсійної кампанії. Зокрема, за даними слідства, у Берліні, Бранденбурзі, Баварії та Баден-Вюртембергу пошкоджено понад 270 автомобілів. Зокрема, зловмисники заливали вихлопні труби будівельною піною, що виводило машини з ладу.

"Щоб збити слідство з пантелику, зловмисники обклеювали автомобілі фальшивими "еконаклейками" із зображенням міністра економіки Німеччини Роберта Хабека та гаслами на кшталт "будь зеленішими!". На думку влади, їхньою метою було спровокувати громадське невдоволення партією "Зелених" перед парламентськими виборами 23 лютого", - йдеться у публікації.

За даними Spiegel, виконавці злочинів - молоді чоловіки із Сербії, Боснії та Герцеговини, а також Німеччини. Вони не є ідейними активістами, були найняті російськими агентами через месенджери, такі як Viber. Плата за кожний пошкоджений автомобіль складала 100 євро. Німецькі спецслужби попереджають, що Росія все частіше вдається до так званих "низькорівневих агентів" для проведення "операцій впливу". Тобто це не спеціально підготовлені шпигуни, а випадкові люди з кримінальним минулим, готові на злочини за гроші. Слідчі провели обшуки у будинках підозрюваних: вилучено мобільні телефони, ноутбуки та балони з будівельною піною. Поки що арештів не було, але двоє підозрюваних уже залишили країну. Один із затриманих зізнався у скоєному, заявивши, що йому обіцяли кілька тисяч євро та юридичну допомогу у разі арешту. Він стверджує, що відповідні інструкції надходили безпосередньо від російського куратора.

Як пише Politico, з моменту вторгнення рф в Україну москва активізувала операції з саботажу в Європі. Під ударом опинилася критична інфраструктура, така як підводні кабелі. Крім того, російські спецслужби організовували замахи на перебіжчиків та виробників зброї.