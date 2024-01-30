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У Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передавання Україні ракет Taurus

30 січня 2024, 14:07
У Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передавання Україні ракет Taurus
Фото: Главком
У Німеччині "Зелені" та ліберали вимагають від Шольца передати ракети для України.

Політики з урядової коаліції Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца щодо необхідності постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це повідомляє DW.

Віцепрезидентка Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт від партії "Зелені" заявила, що Берлін повинен якнайшвидше передати Києву крилаті ракети.

"Ми пообіцяли, що надамо все, що можемо і що потрібно Україні. Taurus – це те, що ми маємо, і те, що зараз потрібно Україні", – сказала вона.

Крім того, лідер "Вільних демократів" у парламенті Крістіан Дюрр також наголосив, що підтримка Києва ракетами "була б розумною та правильною".

"Ми завжди повинні пам'ятати, що Україна захищає не лише себе у боротьбі з путіним, але й демократичні цінності та переконання, які ми поділяємо", – зауважив він.

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