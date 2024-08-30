У Німеччині прогримів вибух на оборонному підприємстві – BILD

У Німеччині сьогодні, 30 серпня, прогримів вибух на оборонному підприємстві, де виробляють вибухові речовини. Інцидент стався в Тройсдорфі (Північний Рейн-Вестфалія), двоє співробітників дістали серйозні поранення.

Як зазначається, на місці працюють рятувальні вертольоти, співробітники поліції і пожежна бригада.

Яка причина вибуху, поки невідомо. Водночас видання пише, що, за попередніми даними, йдеться про подію на території оборонного підприємства Diehl Defense.

За даними газети Kölner Stadt-Anzeiger, у цієї компанії є два дочірніх підприємства в Тройсдорфі - Dynitec і DynaEnergetics.