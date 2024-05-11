У Німеччині пропонують збивати дрони над Україною силами НАТО

Представники ВДП, "Зелених" та ХДС не виключають залучення систем ППО на території Польщі та Румунії для захисту неба над Заходом України.

Країни НАТО можуть допомогти Україні захистити частину її західної території від атак російських дронів за допомогою систем протиповітряної оборони (ППО), розташованих на східних кордонах Альянсу, зокрема у Польщі чи Румунії. Такого розвитку не виключають представники низки німецьких політичних партій, у тому числі правлячих Вільної демократичної партії (ВДП) та "Союзу 90"/Зелені".

Про це пише газета FAZ.

Як йдеться у публікації, ідея збивати над Заходом України російські безпілотники з використанням розміщених у Румунії та Польщі систем ППО Альянсу, якими керують військовослужбовці НАТО, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Ніко Ланґе (Nico Lange), а також колишньому помічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу (Horst-Heinrich Brauß). На думку Ланґе, це дозволило б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів. А це у свою чергу допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших дільницях фронту.

За оцінкою журналістів FAZ, такий підхід став би кроком у тому ж напрямку, про який міркує президент Франції Еммануель Макрон, який не виключив відправлення французьких військових на допомогу Києву: "Західні сили б безпосередньо відбивали російські атаки, але не з території України".

Агнешка Бруггер із партії "Зелені" вважає вірним "розташувати системи протиповітряної оборони на кордонах сусідніх держав так, щоб вони могли захищати і західні частини України".

Цю думку поділяє її колега по партії Антон Гофрайтер.

"Повітряну оборону України з території Польщі та Румунії не варто виключати у довгостроковій перспективі", - наводить його слова газета FAZ.

Тим часом поки про це "не йдеться", уточнює політик. Наразі, на думку Гофрайтера, для Заходу головне "значно збільшити" постачання озброєнь та боєприпасів для самої України.

Своєю чергою, депутат ВДП Маркус Фабер зазначає, що кількість систем ППО та ракет до них вже зараз обмежена, тому необхідно гарантувати їх достатні обсяги у довгостроковій перспективі.

"За таких умов я вважаю це можливим", - заявив він.

За знищення російських "безпілотних літаючих апаратів" над Україною західними системами ППО виступає і депутат опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер.

"Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт", - аргументує він.

Як стверджує Кізеветтер, приклад Ізраїлю, якому у квітні сили США, Франції та Великобританії допомогли відбити масштабну повітряну атаку Ірану, говорить про те, що в подібній ситуації держави, які надали допомогу, не стають автоматично сторонами конфлікту.