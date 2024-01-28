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У Німеччині проросійська партія закликала припинити постачання озброєння Україні

28 січня 2024, 15:19
У Німеччині проросійська партія закликала припинити постачання озброєння Україні
Фото: з вільного доступу
Лідерка партії відома своєю палкою любов'ю до росії.

Німецька партія "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) виступає проти допомоги Україні. Мовляв, це лише затягує війну.

Про це пише Deutche Welle.

Голова політичної сили Сара Вагенкнехт, яка була лідеркою Лівої партії у Бундестазі, стверджує, що війну можна "швидко припинити за столом переговорів". "Союз Сари Вагенкнехт" вимагає відновлення імпорту нафти та газу з росії, обмеження міграції до країни та скасування санкцій проти москви. Щобільше, висувається вимога припинити військову допомогу Києву для того, щоб "спонукати росію вступити до міжнародного союзу".

У документі стверджується, що безпека в Європі "не може бути забезпечена в умовах конфлікту з ядерною державою – росією". Тож новий європейський мирний порядок повинен "включати й рф".

Раніше лідерка "Альянсу Сари Вагенкнехт” (BSW), яку називають “подругою путіна”, звинуватила очільника опозиційних консерваторів Фрідріха Мерца в тому, що він "вимагає передати Україні німецькі крилаті ракети TAURUS, якими Зеленський зможе обстрілювати москву".

Німеччинадопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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