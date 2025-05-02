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У Німеччині проросійську партію "АдН" визнали екстремістською

02 травня 2025, 13:53
У Німеччині проросійську партію
Фото: з вільного доступу
Це дасть змогу краще контролювати партію, яка посіла друге місце на федеральних виборах у лютому.
Агентство внутрішньої розвідки Німеччини в п'ятницю визначило ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.
 
Про це пише Reuters.
 
Це дасть змогу краще контролювати партію, яка посіла друге місце на федеральних виборах у лютому.
 
Зазначається, що цей статус має полегшити владі використання секретних методів для спостереження за партією, наприклад, шляхом залучення конфіденційних інформаторів і перехоплення повідомлень. 
 
"Концепція народу, заснована на етнічній приналежності та походженні, що переважає в партії, є несумісною з вільним демократичним порядком", - ідеться в заяві служби внутрішньої розвідки.
 
азначається, що АдН не вважає громадян Німеччини іммігрантського походження з переважно мусульманських країн рівноправними членами німецького народу.
 
Такий підхід, на думку розвідки, призвів до того, що окремі особи та групи "паплюжать і очорняють", спричиняючи "ірраціональний страх і ворожість щодо них".
 
Reuters зазначає, що таке рішення ухвалено на тлі палких дебатів про те, як поводитися з АдН у новому парламенті. Партія отримала на виборах рекордну кількість місць, що теоретично дає їй право очолити кілька ключових парламентських комітетів, хоча для цього їй однаково знадобиться підтримка інших партій.
 
Водночас, на думку аналітиків, це рішення ризикує ще більше посилити підтримку АдН та її заяви про те, що вона відтіснена на другий план.
 
Окремі фракції АдН, як-от її молодіжне крило, вже було визнано екстремістськими, а партію загалом - підозрюваною в екстремізмі 2021 року.

 

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