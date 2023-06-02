У Німеччині пройшли обшуки у справі підриву "Північних потоків"

Обшуки проводились у "не обвинуваченої особи", а їх метою було отримання інформації про особу, яка може бути причетна до диверсії.

Слідчі у Німеччині прийшли провели обшуки у місті Франкфурт-на-Одері у родичів чоловіка, який може бути причетним до вибухів на "Північних потоках" восени минулого року.

Про це інформує видання Spiegel.

У повідомленні вказується, що обшуки проводились у "не обвинуваченої особи", а їх метою було отримання інформації про особу, яка може бути причетна до диверсії.

ЗМІ повідомляють, що мова йде про чоловіка, який фрахтував судно "Андромеда", використовуючи підроблений паспорт на ім'я Стафан М. Це судно може бути причетним до вибухів.

Видання Spiegel пише, що cлідчі могли шукати, чому виконавці підривів обрали саме особу М. Слідчі вважають,що сам М. не має жодного відношення до диверсії на "потоках", а наявні докази могли бути спеціально передані слідчим, щоб пустити їх хибним шляхом.

Вказується, що чоловік, який використав паспорт Стефана М., мешкає в місті на південний схід від Києва. Журналісти кажуть, що знайти його профілі у соціальних мережах. Вони нібито належить українському піхотинцю.

В свою чергу родичі підозрюваного у розмові з журналістами заявили, що він весь минулий рік провів на території України.