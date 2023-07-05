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У Німеччині пройшли вишкіл 5 тисяч українських захисників

05 липня 2023, 15:41
У Німеччині пройшли вишкіл 5 тисяч українських захисників
Фото: Радіо свобода
Цього року може бути підготовлено ще до п'яти тисяч осіб.

П'ять тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині з початку російської повномасштабної війни проти України.

Про це агентству AFP повідомив речник командування підготовки Бундесверу.

Місія ЄС, створена з цією метою, має "можливість підготувати до 10 тисяч українських солдатів у Німеччині до кінця року".

Після початку російської повномасштабної війни проти України німецький уряд торік вирішив не лише постачати зброю, але й тренувати українських солдатів.

Здебільшого це було зроблено у зв'язку з обіцянкою постачання важких систем озброєння, включаючи, наприклад, самохідну гаубицю Panzerhaubitze 2000 або, починаючи з цього року, бойові танки Leopard.

НімеччинаЗСУвійна в Українінавчання військовихросія окупанти

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