У Німеччині пройшли вишкіл 5 тисяч українських захисників
П'ять тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині з початку російської повномасштабної війни проти України.
Про це агентству AFP повідомив речник командування підготовки Бундесверу.
Місія ЄС, створена з цією метою, має "можливість підготувати до 10 тисяч українських солдатів у Німеччині до кінця року".
Після початку російської повномасштабної війни проти України німецький уряд торік вирішив не лише постачати зброю, але й тренувати українських солдатів.
Здебільшого це було зроблено у зв'язку з обіцянкою постачання важких систем озброєння, включаючи, наприклад, самохідну гаубицю Panzerhaubitze 2000 або, починаючи з цього року, бойові танки Leopard.