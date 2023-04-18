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У Німеччині розкритикували "нейтральну" позицію Швейцарії щодо війни в Україні

18 квітня 2023, 18:14
У Німеччині розкритикували
Фото: з вільних джерел
Представник німецького парламенту напередодні візиту президента Олена Берсе до Берліна закликав його визначитись чий бік у війні з Україною займає "свободолюбна" Швейцарія.

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот розкритикував нейтралітет Швейцарії щодо війни рф в Україні і пригрозив припиненням закупівлі швейцарського озброєння, якщо таке ставлення не зміниться.

Про це він сказав в інтерв'ю RND.

"Швейцарія – це не лише традиційно «нейтральна» країна, але й глибоко волелюбна країна. І саме свобода стоїть на кону в Україні, яка зазнає нападу з боку росії і яку хочуть знищити. Тут я дуже розчарований Швейцарією. Той, хто хоче бути нейтральним у такій злочинній агресивній війні, опосередковано приносить користь російському агресору", – сказав Рот.

Заява Рота, який представляє керівну Соціал-демократичну партію Німеччини, пролунала напередодні візиту президента Швейцарії Алена Берсе до Берліна у вівторок. Берсе зустрінеться з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом.

"Швейцарія навіть не повинна сама постачати зброю. Йдеться про зброю та боєприпаси, вироблені у Швейцарії, які належать таким державам, як Німеччина, Іспанія чи Данія, і які вони мають передати Україні. Швейцарія відмовилася давати свою згоду. Таку поведінку слід враховувати у майбутньому військовому співробітництві. Я не бачу, чому ми повинні купувати зброю у Швейцарії", – заявив політик.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що візит Берсе допоможе змінити позицію Швейцарії щодо озброєнь і підтримки України: "Звичайно, ми повинні прийняти позицію Швейцарії. Але Швейцарія повинна вирішити, на якому боці історії вона хоче бути".

НімеччинаШвейцаріявійна в Україніросія окупантинейтралітет

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