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У Німеччині розповіли, що гальмує передачу Україні ракет Taurus

25 вересня 2023, 15:07
У Німеччині розповіли, що гальмує передачу Україні ракет Taurus
Все через довготривалу підготовку українських військових.

У Німеччині заявили, що проблемою передачі України ракет Taurus є підготовка українських захисників до їх використання.

Про це пише видання Bild.

Виробник MBDA розраховує, що ознайомлення українських військових із системою озброєння триватиме близько трьох місяців.

Також видання зазначає, що програмування цілей Taurus має відбуватися в Україні, тому малоймовірно, що це робитимуть солдати Бундесверу з політичних міркувань.

Тому потрібно більше часу навіть з огляду на те, що навчання прискорять.

"Українці вперше попросили більше чотирьох місяців тому, щоб цей час можна було використати для успішного завершення навчання", - сказав депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Маркус Фабер.

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