У Німеччині розробили план на випадок війни
Уряд Німеччини розробив новий план на випадок, якщо країна все ж таки опиниться у стані війни найближчим часом. Там передбачена і мобілізація, і евакуація населення.
Про це повідомляє Bild.
Спочатку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Берліну необхідно бути готовим до ймовірного протистояння з Москвою і час є до 2029 року. Тепер же німецький уряд представив новий військовий план під назвою "Рамкова директива щодо спільної сторони".
У документі прописано заходи на той випадок, якщо військовий конфлікт усе ж станеться, і в матеріалі Bild виділили основні пункти звідти.
Насамперед йшлося про те, що після початку бойових дій війська НАТО мають бути перекинуті через усю країну на східний фланг, де і будуть розташовані німецькі Збройні сили.
Підвальні приміщення, підземні автостоянки і станції метрополітену будуть використовуватися як тимчасові укриття для населення, де ті зможуть ховатися від загроз. Примітно, що поки Німеччина оборонятиме свою країну, уряд, а саме Бундестаг, не може розпускатися.
Ще один пункт свідчить, що влада може віддати наказ про термінову евакуацію населення з деяких районів, проте в жодному разі не можна буде розділяти сім'ї. Лікарні ж мають бути готові до напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого часу.
"У разі війни Німеччині загрожує криза поставок: наприклад, овочів і фруктів. Тому Міністерство продовольства може унормувати розподіл їжі. Уряд зберігатиме пшеницю, жито та овес у секретних місцях. Існує також надзвичайний резерв (рис, бобові) для забезпечення населення, особливо в міських центрах, одним гарячим обідом на день", — ідеться в плані.
Також план містить такі норми:
- влада може зобов'язати компанії виробляти товари виключно для потреб оборони;
- повернеться обов'язкова служба для призовників і громадян можуть призвати в армію в будь-який час;
- служба зайнятості може зобов'язати громадян віком 18 років і старше працювати на певних роботах: наприклад, у сфері догляду за хворими, на пошті, в пекарнях.