У Німеччині розробили план на випадок війни

Насамперед у німецькому документі про підготовку до війни йдеться про те, що війська НАТО мають прийти на допомогу Бундесверу, а уряд не може бути розпущено, поки Берлін обороняється.

Уряд Німеччини розробив новий план на випадок, якщо країна все ж таки опиниться у стані війни найближчим часом. Там передбачена і мобілізація, і евакуація населення.

Про це повідомляє Bild.

Спочатку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Берліну необхідно бути готовим до ймовірного протистояння з Москвою і час є до 2029 року. Тепер же німецький уряд представив новий військовий план під назвою "Рамкова директива щодо спільної сторони".

У документі прописано заходи на той випадок, якщо військовий конфлікт усе ж станеться, і в матеріалі Bild виділили основні пункти звідти.

Насамперед йшлося про те, що після початку бойових дій війська НАТО мають бути перекинуті через усю країну на східний фланг, де і будуть розташовані німецькі Збройні сили.

Підвальні приміщення, підземні автостоянки і станції метрополітену будуть використовуватися як тимчасові укриття для населення, де ті зможуть ховатися від загроз. Примітно, що поки Німеччина оборонятиме свою країну, уряд, а саме Бундестаг, не може розпускатися.

Ще один пункт свідчить, що влада може віддати наказ про термінову евакуацію населення з деяких районів, проте в жодному разі не можна буде розділяти сім'ї. Лікарні ж мають бути готові до напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого часу.

"У разі війни Німеччині загрожує криза поставок: наприклад, овочів і фруктів. Тому Міністерство продовольства може унормувати розподіл їжі. Уряд зберігатиме пшеницю, жито та овес у секретних місцях. Існує також надзвичайний резерв (рис, бобові) для забезпечення населення, особливо в міських центрах, одним гарячим обідом на день", — ідеться в плані.

Також план містить такі норми: