У Німеччині семеро росіян напали на чотирьох українців

Працівники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина. Його передали законним опікунам.

У німецькому місті Бремен група з семи молодих росіян навмисно спровокувала та напала на чотирьох українців. Про це повідомила газета Bild.

Стверджується, що цей інцидент стався у вівторок ввечері. Група росіян підійшла до чотирьох 19-річних українців, які сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу.

"Семеро росіян шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла (зокрема "Свободу росії"), та ображали українців. 16-річний росіянин витягнув пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали в нього наручний годинник і навушники та втекли", – йдеться у повідомленні.

Працівники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина. Його передали законним опікунам.