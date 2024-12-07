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У Німеччині Шольца визнали "античоловіком" року – DW

07 грудня 2024, 19:52
У Німеччині Шольца визнали
Олаф Шольц
Канцлер, як чоловік, викликає роздратування у німецьких жінок, показує опитування
Канцлер Німеччини Олаф Шольц став "античоловіком року" за версією німецької редакції журналу Playboy.
 
Про це пише DW.
 
Журнал щорічно проводить відповідні опитування серед мешканок Німеччини, щоб дізнатися, які відомі чоловіки їм запам'яталися в поточному році.
 
Більшість жіночих симпатій у Німеччині зібрав колишній футболіст мадридського "Реала" та мюнхенської "Баварії" Тоні Кроос, який цьогоріч закінчив футбольну кар'єру. За нього, як за найкращого чоловіка року проголосували 17% опитаних. На другому місці - баскетболіст Денніс Шредер, на третьому - головний тренер національної збірної Німеччини з футболу Юліан Нагельсман.
 
До першої десятки найпопулярніших чоловіків Німеччини не увійшов жоден політик, зазначає DW. Натомість саме політики очолили альтернативний список - рейтинг "античоловіків року". І більше за інших німкеням цього року не подобався канцлер Олаф Шольц. На другому місці - міністр економіки Роберт Хабек, на третьому - нещодавно відправлений у відставку міністр фінансів Крістіан Лінднер.
 
Олаф Шольцвійна в Україніросія окупанти

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