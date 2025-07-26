У Німеччині штрафують батьків, які забирають дітей зі школи заради вигідних канікул

Батькам виписували штрафи до 1000 євро за необґрунтовані пропуски занять.

У землі Північний Рейн-Вестфалія минулого року було виписано понад тисячу штрафів батькам школярів, які забирали дітей зі школи раніше або повертали пізніше офіційного періоду канікул задля вигідніших дат відпустки.

Про це повідомляє Spiegel.

Порушення зафіксували в п’яти округах регіону. Батькам виписували штрафи до 1000 євро за необґрунтовані пропуски занять, навіть якщо йшлося лише про кілька днів. Причиною дострокового відпусткового відвідування часто ставали дешевші квитки або бажання уникнути пікових навантажень на дорогах.

Влада наголошує, що фінансові мотиви чи прагнення комфортніше подорожувати не є законною причиною для пропусків школи.

Статистика свідчить про зростання таких випадків у регіоні: у Мюнстері 2024 року зафіксували 275 порушень, тоді як у 2022 році було 177. У Дюссельдорфі кількість штрафів зросла з 189 у 2021 році до 557 у минулому році. Водночас у деяких районах помітна зворотна тенденція.

Дані по всій Німеччині поки не оприлюднені, проте у країні діють однакові суворі правила щодо обов’язкового відвідування школи.