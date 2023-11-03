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У Німеччині сказали, скільки ще підтримуватимуть Україну

03 листопада 2023, 15:07
У Німеччині сказали, скільки ще підтримуватимуть Україну
Джерело: ukrinform
Німецький генерал порівняв війни в Україні та Ізраїлі й заявив про військову підтримку впродовж десятиліття.

У Німеччині налаштовані й надалі надавати військову допомогу Україні. Ізраїльська війна ніяк не вплине на це.

Про це сказав генерал-майор Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, в інтерв'ю газеті Stuttgarter Nachrichten.

За словами генерала, для Німеччини нічого не змінюється до кінця цього десятиліття і далі.

"Для нас зрозуміло: ми підтримуємо Україну так само, як і Ізраїль", – наголосив військовий.

Також він проаналізував дві війни та арсенал засобів і потужності обох країн: України та Ізраїлю, зазначивши, що початкова ситуація в них дуже відрізняється.

"ЗСУ лише починають модернізуватися. А армія Ізраїлю добре оснащена, добре навчена і готова з дня на день вести війну. Економічні можливості України та Ізраїлю також абсолютно різні. Крім того, природа війни відрізняється", – пояснив Фройдінг.

Генерал Бундесверу зазначив, що спершу йшлося переважно про ситуативну підтримку української армії, однак зараз триває планування допомогои на довгострокову перспективу.

"Наразі з Україною та західними партнерами ми обговорюємо, який вигляд матимуть майбутні українські збройні сили. Зрозуміло одне: військова підтримка України – це завдання до кінця десятиліття і далі. У нашому бюджетному плануванні вже передбачені кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість", – сказав генерал.

Він наголосив на необхідності допомогти Україні розвивати спроможності, щоб вона могла залишатися вільною державою, здатною захистити себе і стримувати нападників.

"Для мене боротьба за свободу не має терміну придатності", – сказав німецький генерал.

Фройдінг також розповів, що з початку повномасштабної російської агресії проти України понад 8 тисяч українських солдатів пройшли підготовку в Німеччині.

Нагадаю, що 1 листопада Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійшли бронетранспортери, радари, безпілотники тощо.

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