У Німеччині створюється волонтерська мережа для відбудови України – DPA
У Німеччині презентували інтернет-платформу, яка має об’єднати громадські організації, приватний сектор та ініціативи в мережу з метою відбудови України.
Про це пише німецька агенція DPA.
Презентувала інтернет-платформу міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце на пресконференції з послом України Олексієм Макеєвим у Берліні. Необхідно розпочати підготовчу роботу з відновлення України та ліквідації наслідків війни, заявила вона."Той, хто вірить у краще майбутнє, хто працює над цим, краще переживе ці важкі часи. З досвіду відновлення по всьому світу ми знаємо, що надзвичайно важливою є хороша підготовка, щоб екстрена допомога якомога краще і ефективніше вписувалася в довгострокову реконструкцію", - сказала Шульце.
Відповідаючи на запитання, Макеєв запевнив, що Україна забезпечить належне використання коштів і буде боротися з корупцією.
Шульце зазначила, що робота українського антикорупційного відомства є помітною.