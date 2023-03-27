Матеріали:
Теми:

У Німеччині створюється волонтерська мережа для відбудови України – DPA

27 березня 2023, 16:05
У Німеччині створюється волонтерська мережа для відбудови України – DPA
Фото: з вільних джерел
Інтернет-платформа призначена для всіх, хто бажає зробити свій внесок у відбудову.

У Німеччині презентували інтернет-платформу, яка має об’єднати громадські організації, приватний сектор та ініціативи в мережу з метою відбудови України.

Про це пише німецька агенція DPA. 

Презентувала інтернет-платформу міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце на пресконференції з послом України Олексієм Макеєвим у Берліні. Необхідно розпочати підготовчу роботу з відновлення України та ліквідації наслідків війни, заявила вона.

"Той, хто вірить у краще майбутнє, хто працює над цим, краще переживе ці важкі часи. З досвіду відновлення по всьому світу ми знаємо, що надзвичайно важливою є хороша підготовка, щоб екстрена допомога якомога краще і ефективніше вписувалася в довгострокову реконструкцію", -  сказала Шульце.
 
Платформа призначена для всіх, хто бажає зробити свій внесок у відбудову.
 
"Збитки, завдані російським вторгненням, величезні й наразі оцінюються у 135 мільярдів доларів. Він додав, що Україна потребує понад 400 мільярдів доларів, з яких 14 мільярдів необхідні вже цього року",- сказав Макеєв.

Відповідаючи на запитання, Макеєв запевнив, що Україна забезпечить належне використання коштів і буде боротися з корупцією.
Шульце зазначила, що робота українського антикорупційного відомства є помітною.
Німеччинаінтернетволонтеривідбудовавійна в Україні

Останні матеріали

6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2023, 16:17
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Політика
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Переклад iPress – 27 березня 2023, 13:18
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Політика
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Переклад iPress – 27 березня 2023, 09:11
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється