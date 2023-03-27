У Німеччині створюється волонтерська мережа для відбудови України – DPA

Інтернет-платформа призначена для всіх, хто бажає зробити свій внесок у відбудову.

У Німеччині презентували інтернет-платформу, яка має об’єднати громадські організації, приватний сектор та ініціативи в мережу з метою відбудови України.



Про це пише німецька агенція DPA.

Презентувала інтернет-платформу міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце на пресконференції з послом України Олексієм Макеєвим у Берліні. Необхідно розпочати підготовчу роботу з відновлення України та ліквідації наслідків війни, заявила вона.

Платформа призначена для всіх, хто бажає зробити свій внесок у відбудову.

"Той, хто вірить у краще майбутнє, хто працює над цим, краще переживе ці важкі часи. З досвіду відновлення по всьому світу ми знаємо, що надзвичайно важливою є хороша підготовка, щоб екстрена допомога якомога краще і ефективніше вписувалася в довгострокову реконструкцію", - сказала Шульце."Збитки, завдані російським вторгненням, величезні й наразі оцінюються у 135 мільярдів доларів. Він додав, що Україна потребує понад 400 мільярдів доларів, з яких 14 мільярдів необхідні вже цього року",- сказав Макеєв.Відповідаючи на запитання, Макеєв запевнив, що Україна забезпечить належне використання коштів і буде боротися з корупцією.Шульце зазначила, що робота українського антикорупційного відомства є помітною.