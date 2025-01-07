Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У Німеччині судять пару, яка вбила українських біженок заради дитини

07 січня 2025, 15:49
У Німеччині судять пару, яка вбила українських біженок заради дитини
Фото: з вільного доступу
Дружина спеціально шукала контакту з українськими біженцями і приєдналася до групи в Telegram, щоб підтримати їх, повідомили в прокуратурі.

У земельному суді німецького Мангейма розпочався судовий процес над подружжям, яке вбило українку та її матір, щоб видати дитину молодшої жінки за свою власну.

Про це повідомляє Spiegel.

На початку судового процесу обидвоє обвинувачених зізналися у скоєнні злочинів у заявах, зачитаних їхніми адвокатами. Вони висловили каяття в тому, що сталося.

Згідно з обвинувальним висновком, жінка та її чоловік в березні минулого року вбили 27-річну жінку та її 51-річну матір, щоб видати п'ятитижневу дитину молодшої жінки за свою власну.

За даними прокуратури, мотивом злочину стало те, що 45-річна жінка та її 43-річний чоловік із Зандгаузена поблизу Гейдельберга вже давно виношували бажання мати спільну доньку. Їхнє громадянство не розкривають, проте у давніших повідомленнях були згадки, що підозрювані – росіянка і німець.

Дружина спеціально шукала контакту з українськими біженцями і приєдналася до групи в Telegram, щоб підтримати їх, повідомили в прокуратурі.

Так вона познайомилася з 27-річною дівчиною, яка шукала допомоги з перекладом у зв'язку з майбутнім народженням доньки. Мати, бабуся і немовля на момент злочину перебували в притулку для біженців в окрузі Рейн-Неккар.

Немовля, якому близько одинадцяти місяців, зараз живе зі своєю тіткою в Україні. Жінка виступає у справі як співпозивач. Всього на судовий розгляд заплановано дев'ять днів слухань. Вирок може бути оголошений 21 лютого.

Німеччинавбивствобіженці

Останні матеріали

Катастрофічний 2024 рік путіна. Енергія витрачена даремно, втрачена назавжди – Ендрю Таннер
Політика
Катастрофічний 2024 рік путіна. Енергія витрачена даремно, втрачена назавжди – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 січня 2025, 14:25
Україна принижує путіна в критичний момент. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ знов наступає на Курщині – The Telegraph
Політика
Україна принижує путіна в критичний момент. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ знов наступає на Курщині – The Telegraph
Переклад iPress – 07 січня 2025, 12:34
Українці розпочали контрнаступ біля Суджі. Кордон знову прорвано в двох місцях – Дональд Гілл
Cуспільство
Українці розпочали контрнаступ біля Суджі. Кордон знову прорвано в двох місцях – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 січня 2025, 07:16
Найепічніша катастрофа путіна. Курська область залишиться не деокупованою до інавгурації Трампа – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найепічніша катастрофа путіна. Курська область залишиться не деокупованою до інавгурації Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 січня 2025, 14:28
Шахраї та
Хліб та Видовища
Шахраї та "корєша". Висока ціна, яку ми заплатили за ведення бізнесу в росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 січня 2025, 08:27
2024 – рік, який підтвердив, що росію можна перемогти. Якщо Захід цього захоче – Філліпс О'Брайен
Політика
2024 – рік, який підтвердив, що росію можна перемогти. Якщо Захід цього захоче – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 січня 2025, 00:48
Технології
"Трембіта": незабаром в дії. Навіщо Україні аналог ракети часів Другої світової війни – Девід Екс
Переклад iPress – 03 січня 2025, 16:20
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Політика
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Переклад iPress – 03 січня 2025, 12:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється