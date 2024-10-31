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У Німеччині судитимуть російського агента, який готував диверсії на військових об'єктах

31 жовтня 2024, 17:51
У Німеччині судитимуть російського агента, який готував диверсії на військових об'єктах
Фото: з вільного доступу
У нього був спільник, зловмисники мали підірвати військову підтримку України з боку федерального уряду.
Федеральна прокуратура Німеччини оприлюднила перший обвинувальний висновок у справі агента рф Дітера С., котрий є громадянином ФРН і росі.
 
Про це пише Spiegel.
 
40-річного чоловіка звинувачують у "членстві в іноземній терористичній організації" та в "підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі".
 
Відповідно до обвинувального висновку, підозрюваний із грудня 2014 року по вересень 2016 року належав до терористичної організації "Донецька народна республіка", воював проти України у боях за Донецький аеропорт у 2014-2015 роках, а також Мар'їнку у червні 2015 року.
 
В іншій справі Федеральна прокуратура веде розслідування за підозрою Дітера С. в шпигунстві. У цій же справі фігурує його можливий спільник, росіянин німецького походження Олександра Дж. 
 
Дітер С. контактував з людиною, яка була "пов'язана з російською спецслужбою". З жовтня 2023 року він обмінювався з ним ідеями щодо можливих диверсійних акцій у Німеччині, які були покликані підірвати військову підтримку України з боку федерального уряду.
 
За інформацією Федеральної прокуратури, йшлося про вибухові пристрої та підпали військової інфраструктури і промислових об'єктів. Щоб підготуватися до атак, зловмисник збирав про потенційні цілі інформацію, як-от військовий полігон США у Графенвері (Баварія), де також проходять підготовку українські солдати.
 
Обох чоловіків арештували у Байройті у квітні, наразі вони під вартою.

 

Німеччинасудвійна в Україніросія окупанти

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