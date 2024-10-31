У Німеччині судитимуть російського агента, який готував диверсії на військових об'єктах

У нього був спільник, зловмисники мали підірвати військову підтримку України з боку федерального уряду.

Федеральна прокуратура Німеччини оприлюднила перший обвинувальний висновок у справі агента рф Дітера С., котрий є громадянином ФРН і росі.

40-річного чоловіка звинувачують у "членстві в іноземній терористичній організації" та в "підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі".

Відповідно до обвинувального висновку, підозрюваний із грудня 2014 року по вересень 2016 року належав до терористичної організації "Донецька народна республіка", воював проти України у боях за Донецький аеропорт у 2014-2015 роках, а також Мар'їнку у червні 2015 року.

В іншій справі Федеральна прокуратура веде розслідування за підозрою Дітера С. в шпигунстві. У цій же справі фігурує його можливий спільник, росіянин німецького походження Олександра Дж.