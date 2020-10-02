У Німеччині третя опція у графі «стать» майже не використовується — дослідження
Про це йдеться у дослідженні агенції dpa,передає "Громадське".
Так, у великі німецькі концерни практично не надходять заяви від претендентів на посади, які обрали третій варіант у графі «стать».
Від початку 2019 року у Німеччині в метричних свідоцтвах люди, які не асоціюють себе з виключно чоловічою або жіночою статтю, можуть бути внесені до категорії «різне». Відповідне рішення ухвалив Конституційний суд.
У зв’язку з цим роботодавці повинні формулювати свої оголошення про наявність вакансій гендерно-нейтрально, наприклад, за допомогою скорочень «ч»/«ж»/«р».
Як дізналося dpa під час опитування, відтоді багато компаній жодного разу не отримали заявку від претендента, в якій обрано третю опцію у графі «стать». Зокрема про це розповіли у фармацевтичному концерні Bayer, в енергетичному гіганті Eon, в операторі зв’язку Vodafone, у Deutsche Bank.
Водночас деякі компанії взагалі не реєструють стать претендентів на посаду, наприклад страхова фірма Continental-Versicherung та Commerzbank.
Виключенням у цьому питанні є поштова компанія Deutsche Post, в якій розповіли, що отримали 700 заявок, де вказано «різне» у графі «стать». Проте представниця компанії зазначила, що шукачі могли просто вибрати цей варіант, бо не хочуть вказувати свою гендерну приналежність.
Крім цього, як дізналось видання, в установах з реєстрації актів цивільного стану у великих містах нова опція також малопопулярна — відомо лише про декілька десятків запитів.
Нагадаємо, що уряд Китаю у зв’язку з поширенням вірусу заборонив групові поїздки за кордон і це відобразилось на туристичному секторі німецького регіону.
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