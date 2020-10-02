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У Німеччині третя опція у графі «стать» майже не використовується — дослідження

Від початку 2019 року у Німеччині в метричних свідоцтвах люди, які не асоціюють себе з виключно чоловічою або жіночою статтю, можуть бути внесені до категорії «різне»
Після появи у Німеччині в заявах третьої опції у графі «стать» вона не отримала великого попиту.
У Німеччині третя опція у графі «стать» майже не використовується — дослідження Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Про це йдеться у дослідженні агенції dpa,передає "Громадське".

Так, у великі німецькі концерни практично не надходять заяви від претендентів на посади, які обрали третій варіант у графі «стать».

Від початку 2019 року у Німеччині в метричних свідоцтвах люди, які не асоціюють себе з виключно чоловічою або жіночою статтю, можуть бути внесені до категорії «різне». Відповідне рішення ухвалив Конституційний суд.

У зв’язку з цим роботодавці повинні формулювати свої оголошення про наявність вакансій гендерно-нейтрально, наприклад, за допомогою скорочень «ч»/«ж»/«р».

Як дізналося dpa під час опитування, відтоді багато компаній жодного разу не отримали заявку від претендента, в якій обрано третю опцію у графі «стать». Зокрема про це розповіли у фармацевтичному концерні Bayer, в енергетичному гіганті Eon, в операторі зв’язку Vodafone, у Deutsche Bank.

Водночас деякі компанії взагалі не реєструють стать претендентів на посаду, наприклад страхова фірма Continental-Versicherung та Commerzbank.

Виключенням у цьому питанні є поштова компанія Deutsche Post, в якій розповіли, що отримали 700 заявок, де вказано «різне» у графі «стать». Проте представниця компанії зазначила, що шукачі могли просто вибрати цей варіант, бо не хочуть вказувати свою гендерну приналежність.

Крім цього, як дізналось видання, в установах з реєстрації актів цивільного стану у великих містах нова опція також малопопулярна — відомо лише про декілька десятків запитів.

Нагадаємо, що уряд Китаю у зв’язку з поширенням вірусу заборонив групові поїздки за кордон і це відобразилось на туристичному секторі німецького регіону.

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10 02 2020 17:40
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