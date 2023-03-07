Матеріали:
Теми:

У Німеччині українських військових навчають застосовувати систему IRIS-T SLM

07 березня 2023, 15:01
У Німеччині українських військових навчають застосовувати систему IRIS-T SLM
Фото: з вільного доступу
Систему озброєння IRIS-T SLM можна розгорнути проти широкого спектру загроз, включно з повітряними загрозами, такими як безпілотники, літаки, гелікоптери чи крилаті ракети.

Військовослужбовці Повітряних сил ЗС Німеччини проводять тактичну підготовку українських захисників на системі ППО IRIS-T Infra-Red Imaging System - Tail/Thrust Vector controlled SLM.

Про це повідомляє Бундесвер.

Зазначається, що німецькі військові спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в ЗС Німеччини. Для цього моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.

Додамо, що система доставлена ​​в Україну, її вже використовують ЗСУ для захисту населення та критичної інфраструктури від авіаударів росіян. Вона інтегрована в існуючі системи ППО.

ЗСУППОнавчання військовихповітряні сили

Останні матеріали

Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Політика
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Переклад iPress – 07 березня 2023, 14:04
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської
Політика
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської "культури" – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 березня 2023, 10:50
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Політика
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Переклад iPress – 06 березня 2023, 16:17
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Політика
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Переклад iPress – 06 березня 2023, 13:26
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Політика
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 березня 2023, 10:16
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2023, 16:33
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша
Політика
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2023, 16:14
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 03 березня 2023, 12:07
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється