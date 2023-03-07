У Німеччині українських військових навчають застосовувати систему IRIS-T SLM
Військовослужбовці Повітряних сил ЗС Німеччини проводять тактичну підготовку українських захисників на системі ППО IRIS-T Infra-Red Imaging System - Tail/Thrust Vector controlled SLM.
Про це повідомляє Бундесвер.
Зазначається, що німецькі військові спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в ЗС Німеччини. Для цього моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.
Додамо, що система доставлена в Україну, її вже використовують ЗСУ для захисту населення та критичної інфраструктури від авіаударів росіян. Вона інтегрована в існуючі системи ППО.