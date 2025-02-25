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У Німеччині відкинули ідею Трампа повернути рф в G7

25 лютого 2025, 12:07
У Німеччині відкинули ідею Трампа повернути рф в G7
Фото: з вільного доступу
Пропозиція Трампа не отримає необхідної одностайності, наголосив міністр фінансів Німеччини
росію не буде знову прийнято до "Великої сімки" багатих демократій світу, як це запропонував президент США Дональд Трамп.
 
Про це заявив міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс, повідомляє Reuters.
 
"Засудження G7 агресивної війни росії абсолютно очевидне, особливо в третю річницю жорстокого нападу росії", - заявив Кукіс, додавши, що пропозиція Трампа не отримає необхідної одностайності.
 
Кукіс заявив, що G7 могла б обговорити давні пропозиції щодо використання 300 млрд доларів російських активів, заморожених у Європі, для відновлення України, "але обговорення тільки починаються. Ймовірно, поки зарано про це говорити".
 
Кукіс вирушить до Кейптауна на зустріч міністрів фінансів країн G20, а міністр фінансів США Скотт Бессент не приїде через конфлікт графіків, пише Reuters.
 
Центральною темою зустрічей стане поточний стан світової економіки.
 
"Нам дійсно потрібно знову стати на шлях економічного зростання. Німеччині "належить виконати велику домашню роботу", - сказав Кукіс. 
 
Торговельної війни між США та ЄС можна уникнути, оскільки обидві сторони готові до переговорів, сказав Кукіс. 
 
Кукіс був призначений міністром фінансів канцлером Олафом Шольцем у листопаді після розпаду правлячої коаліції Шольца і має виконувати обов'язки до формування нового уряду після недільних виборів, на яких перемогу здобули консерватори Фрідріха Мерца.
Німеччинавійна в УкраїніG-7росія окупанти

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