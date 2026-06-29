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У Німеччині влаштували стрілянину в закладі соцдопомоги

29 червня 2026, 20:09
У Німеччині влаштували стрілянину в закладі соцдопомоги
Фото: Getty Images
Загинули п'ятеро людей.
У німецькому місті Штаде на захід від Гамбурга невідомий відкрив стрілянину в закладі соціальної допомоги молоді – загинули п'ятеро людей. Поліція вже затримала двох підозрюваних.
 
Про це пише Welt.
 
Інцидент стався 29 червня. За попередніми даними, стрілянина відбулася в приміщенні закладу допомоги молоді, де, зокрема, розташовані житлові групи для матерів із дітьми.
 
Обох підозрюваних затримали під час "невідкладних розшукових та оперативних заходів, розгорнутих на місці події". Речниця поліції підтвердила, що серед затриманих є і ймовірний стрілець. Правоохоронці не розкривають деталей щодо затриманих. Обставини злочину наразі також невідомі. За першими висновками слідчих, зв'язку із "кланово-організованою злочинністю" не виявлено.
 
Речник міста Штаде повідомив, що дитячий садок і початкова школа поблизу закладу не перебували в небезпеці. Діти в садочку не постраждали, вони були в будівлі, коли стався інцидент. Після того їх забрали батьки.

 

стрілянинаНімеччина

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