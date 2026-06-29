У Німеччині влаштували стрілянину в закладі соцдопомоги

Загинули п'ятеро людей.

У німецькому місті Штаде на захід від Гамбурга невідомий відкрив стрілянину в закладі соціальної допомоги молоді – загинули п'ятеро людей. Поліція вже затримала двох підозрюваних.

Інцидент стався 29 червня. За попередніми даними, стрілянина відбулася в приміщенні закладу допомоги молоді, де, зокрема, розташовані житлові групи для матерів із дітьми.

Обох підозрюваних затримали під час "невідкладних розшукових та оперативних заходів, розгорнутих на місці події". Речниця поліції підтвердила, що серед затриманих є і ймовірний стрілець. Правоохоронці не розкривають деталей щодо затриманих. Обставини злочину наразі також невідомі. За першими висновками слідчих, зв'язку із "кланово-організованою злочинністю" не виявлено.