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У Німеччині вперше з початку пандемії понад 50 тисяч випадків коронавірусу

Семиденний рівень захворюваності також досяг нового піку та становить 249.1 на 100 000 мешканців. Він досягає максимуму четвертий день поспіль
Німеччина повідомила про рекордні 50 196 нових випадків коронавірусу в четвер, четвертий день поспіль зафіксувавши новий денний максимум.
У Німеччині вперше з початку пандемії понад 50 тисяч випадків коронавірусу Фото: АА
Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".
 
Напередодні було зареєстровано 39 676 випадків зараження, а рівно тиждень тому - 33949 випадків.
 
Семиденний рівень захворюваності також досяг нового піку та становить 249.1 на 100 000 мешканців. Він досягає максимуму четвертий день поспіль. У середу значення було 232,1. Для порівняння: тиждень тому захворюваність складала 154,5, попередній місяць - 66,5.
 
Також повідомляється, що за останні 24 години було зареєстровано 235 смертей. Тиждень тому померло 165 людей.
 
Кількість хворих на коронавірус, які були госпіталізовані на 100 000 жителів протягом семи днів – найважливіший параметр для можливого посилення обмежень – в середу склав 4,61 (у вівторок: 4,31). Максимум був близько 15,5 під час Різдва.
 
Три німецькі партії, які ведуть переговори щодо формування коаліційного уряду, домовилися не продовжувати загальнонаціональний надзвичайний стан, незважаючи на четверту хвилю заражень.
 
Натомість у понеділок вони представили законопроєкт, який внесе поправки до чинного законодавства, щоб такі заходи, як обов'язкові маски для особи та соціальне дистанціювання у громадських місцях, продовжували діяти до березня наступного року.
 
Законопроєкт має бути представлений до Бундестагу у четвер, а за тиждень проголосований на позачерговому засіданні.
 
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11 11 2021 11:41
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