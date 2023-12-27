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У Німеччині встановили росіян, причетних до обстрілів Гостомеля

27 грудня 2023, 12:15
У Німеччині встановили росіян, причетних до обстрілів Гостомеля
Джерело: ukrinform
Це перша справа про воєнні злочини в Україні, яку веде Німеччина.

Німеччина встановила російських військових, які причетні до обстрілів Гостомеля. 

Про це повідомляє видання Spiegel.

"Підозрюваних у стрільбі та відповідальних офіцерів уже ідентифіковано", - заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Перша справу про воєнні злочини, скоєні в Україні, розпочали у середині липня. Вона стосується обстрілів Гостомеля росіянами у березні 2022 року. Тоді постраждали цивільні, зокрема, з німецьким громадянством.

"Якщо ми спіймаємо винних, ми висунемо звинувачення. І якщо Україна чи інша країна, з якою ми співпрацюємо, спіймає цих людей, то ми надамо докази, щоб звинувачення могли бути успішно пред'явлені там", - сказав Бушманн.

Як зазначає німецьке видання, Федеральна прокуратура ініціювала так зване структурне розслідування. Його мета полягає в тому, щоб спочатку отримати докази без конкретних підозрюваних, наприклад, шляхом опитування свідків, які шукали притулку в Німеччині.

Подібний підхід було використано щодо воєнних злочинів у Сирії, де наразі було винесено кілька вироків.

Нагадаємо, близько сорока країн входять до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення рф за скоєні злочини в Україні.

 

Німечинавійна в Українівоєнні злочиниросія окупанти

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