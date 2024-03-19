У Німеччині викрили офіцера, який працював на рф – Reuters

Характер інформації, яку він намагався передати до рф, не уточнюється.

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення офіцеру агентства військових закупівель країни, який хотів передати секретну інформацію російській розвідці.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву федеральної прокуратури.

Громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала лише як Томаса Х., перебуває під вартою із серпня. Його звинувачують у тому, що з травня минулого року він за власною ініціативою неодноразово звертався до консульства росії у Бонні та російського посольства у Берліні з пропозицією про співпрацю.



В одному випадку Томас Х. передав інформацію, отриману під час своєї роботи, з наміром передати її російській розвідці, заявила федеральна прокуратура.

Він був заарештований у Кобленці, де розташовується на заході Німеччини закупівельне агентство. У його будинку та на робочому місці провели обшуки.

Німеччина, один із найбільших постачальників військової техніки в Україну, є основним об'єктом російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після вторгнення росії в Україну в 2022 році, попереджає влада.