У Німеччині вилучили найбільшу партію кокаїну в історії країни

Семеро підозрюваних віком від 30 до 54 років заарештували лише останніми тижнями, серед них — громадяни Німеччини, Азербайджану, Болгарії, Марокко, Туреччини та України.

Прокуратура німецького міста Дюссельдорф оголосила про вилучення кокаїну на суму 2,6 млрд євро з контейнеровозів – рекордної за обсягом партії в Німеччині – та арешт сімох людей, підозрюваних у причетності до контрабанди наркотику.

Про це повідомля Associated Press.

Прокуратура німецького міста Дюссельдорф заявила, що конфіскувати 39 тонн кокаїну вдалося торік за наведенням колумбійської влади. Вони додали, що знайшли 25 тонн кокаїну в порту німецького Гамбурга, ще вісім — у голландському порту Роттердаму і майже три тонни в Колумбії. Наркотики були заховані серед овочів і фруктів. Раніше про їх вилучення не повідомляли.

Семеро підозрюваних віком від 30 до 54 років заарештували лише останніми тижнями, серед них — громадяни Німеччини, Азербайджану, Болгарії, Марокко, Туреччини та України.

Бізнесмен із німецької землі Північний Рейн-Вестфалія створив 100 фіктивних компаній, щоб зробити транспортування наркотиків легальним.

Як заявили в прокуратурі, підозрюваних звинувачують, зокрема, в організації перевезення десятка морських контейнерів з великою кількістю кокаїну з Латинської Америки до Європи в період з квітня до вересня 2023 року разом з іншими поки що невідомими спільниками, які нібито проживають у Туреччині. Транспортували наркотики через підставні компанії, створені для цього.

Міністр юстиції землі Північний Рейн-Вестфалія Беньямін Лімбах на пресконференції в Дюссельдорфі заявив, що ця конфіскація кокаїну є «ударом по міжнародній організованій злочинності».

"Це точний удар у щелепу наркобаронам", — зазначив Лімбах.